Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

60 команд готовы играть в Суперлиге

05 Декабря 2024 • 16:23 Комментировать

Президент «Реала» Флорентино Перес недавно выразил уверенность в том, что проект Суперлиги будет запущен. Как сообщает Mundo Deportivo, организаторы Суперлиги работают над турниром. Контакты с клубами оказались весьма плодотворными – около 60 команд уже выразили согласие на участие в проекте. О каких именно клубах идёт речь, не раскрывается. При этом отмечается, что Суперлига связывалась более чем с сотней европейских клубов.

Ранее Флорентино Перес говорил о том, что футбольной Европе нужно больше топ-матчей. В качестве примера он приводил редкие встречи «Реала» с командами из Англии в Лиге чемпионов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Суперлига Европы ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Касильяс – второй, Куртуа – четвёртый: назван лучший вратарь XXI века Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Фанаты «Аль-Насра» не понимают, где Роналду Искусственный интеллект назвал лучшего футболиста в истории: Месси – третий, Роналду – четвёртый Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Винисиус решил, куда хочет уйти из «Реала» Флик может покинуть «Барселону» - названо условие Роналду проиграл 1 миллион долларов болельщику В случае увольнения Анчелотти «Реал» может возглавить… Анчелотти
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу»
Спортивные новости
Корешков назвал преимущества Волкова, которые могут помочь ему победить Гана во втором бою ЦСКА в овертайме вырвал победу у «Витязя» в КХЛ «Барыс» дома уступил «Спартаку», едва не отыгравшись с 0:3 Экс-игрок «Сочи» рассказал, что может помешать Капризову стать лучшим бомбардиром в НХЛ Экс-игрок «Сочи» оценил игру «Вашингтона» без травмированного Овечкина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Декабря
16:23 · Лига Европы
60 команд готовы играть в Суперлиге
29 Ноября
14:23 · Лига Европы
Выявлен главный «грубиян» текущей Лиги Европы после пяти туров
13:59 · Лига Европы
Семь команд идут без поражений в Лиге Европы 2024/2025 после пяти туров
13:47 · Лига Европы
«Порту», забивший 10 мячей в пяти турах Лиги Европы 2024/2025, может не попасть в плей-офф
13:24 · Лига Европы
Киевское «Динамо» не набрало ни одного очка за пять туров текущей Лиги Европы
13:01 · Лига Европы
Самыми бьющими футболистами в текущей Лиге Европы после пяти туров стали игроки «Галатасарая»
11:04 · Лига Европы
Булыкин: «Мяч в Лиге Европы за ПАОК поможет Чалову психологически»
10:15 · Лига Европы
Оуэн оценил игру «Манчестер Юнайтед» 1
09:58 · Лига Европы
Моуринью прокомментировал победу «Фенербахче» в матче Лиги Европы
08:02 · Лига Европы
Раньери – о ничьей с «Тоттенхэмом»: «Мне не нужна команда, которая только обороняется»
07:56 · Англия. Премьер-лига
Аморим поделился восторгом от игры защитника «Манчестер Юнайтед»
03:47 · Лига Европы
​АЗ забил свой самый быстрый гол в еврокубках
02:17 · Лига Европы
Постекоглу прокомментировал упущенную победу над «Ромой»
02:07 · Англия. Премьер-лига
Аморим: «Я ещё ничего не сделал для «Манчестер Юнайтед», но могу чувствовать себя как дома»
01:41 · Лига Европы
Хёйлунн: «Мне подходит футбол Аморима»
01:31 · Лига Европы
Аморим высказался о своей первой победе в «Манчестер Юнайтед»
01:22 · Лига Европы
Хёйлунн дал комментарий после дубля за «Манчестер Юнайтед»
01:00 · Лига Европы
«Тоттенхэм» с «Ромой» поделили очки в матче с уймой отменённых голов и перекладин
00:57 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» добыл волевую победу над «Будё-Глимтом» Хайкина
00:46 · Лига Европы
Только три топ-форварда опережают Хёйлунна по голам в еврокубках с начала прошлого сезона
28 Ноября
23:12 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» забил на 2-й минуте в обоих матчах при Амориме
23:04 · Англия. Премьер-лига
Аморим – о «Манчестер Юнайтед»: «Я не могу исправить ситуацию в одиночку»
22:52 · Лига Европы
«Карабах» разгромно уступил «Лиону»
22:40 · Лига Европы
Маласиа сыграет за «Манчестер Юнайтед» впервые за 551 день
22:38 · Лига Европы
Киевское «Динамо» уступило «Виктории», но забило первый гол в общем раунде
Все новости