60 команд готовы играть в Суперлиге

Президент «Реала» Флорентино Перес недавно выразил уверенность в том, что проект Суперлиги будет запущен. Как сообщает Mundo Deportivo, организаторы Суперлиги работают над турниром. Контакты с клубами оказались весьма плодотворными – около 60 команд уже выразили согласие на участие в проекте. О каких именно клубах идёт речь, не раскрывается. При этом отмечается, что Суперлига связывалась более чем с сотней европейских клубов.

Ранее Флорентино Перес говорил о том, что футбольной Европе нужно больше топ-матчей. В качестве примера он приводил редкие встречи «Реала» с командами из Англии в Лиге чемпионов.