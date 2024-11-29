Выявлен главный «грубиян» текущей Лиги Европы после пяти туров

На официальном сайте УЕФА можно найти много статистической информации о текущем розыгрыше Лиги Европы. Если посмотреть на количество нарушений правил, то можно сделать вывод – главным «грубияном» турнира сейчас является Николас Раскин из «Рейнджерс».

Раскин нарушил правила в матчах Лиги Европы 15 раз. Стоит сказать, что при таком довольно большом количестве нарушений правил представитель шотландской команды получил только одну жёлтую карточку.

На текущий момент «Рейнджерс» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Лиги Европы. Шотландская команда набрала 10 очков.