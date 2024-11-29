Семь команд идут без поражений в Лиге Европы 2024/2025 после пяти туров

В Лиге Европы накануне состоялись матчи пятого тура общего этапа. Сразу семь команд до сих пор имеют ноль в графе поражений. Этими командами являются «Лацио», «Атлетик» Бильбао, «Айнтрахт», «Галатасарай», «Андерлехт», «Манчестер Юнайтед» и «Виктория» Пльзень.

«Лацио», «Атлетик» и «Айнтрахт» выиграли по четыре матча и по одному разу сыграли вничью.

«Галатасарай» и «Андерлехт» имеют за плечами по три победы при двух ничьих.

«Манчестер Юнайтед» и «Виктория» Пльзень отпраздновали по две победы и по три раза сыграли вничью.

Матчи шестого тура общего этапа Лиги Европы пройдут 11 и 12 декабря.