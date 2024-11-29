«Порту», забивший 10 мячей в пяти турах Лиги Европы 2024/2025, может не попасть в плей-офф

В четверг проходили матчи пятого тура общего этапа Лиги Европы. «Порту» дважды выходил вперёд в гостевом матче против «Айнтрахта», но не смог набрать три очка – игра завершилась вничью со счётом 2:2.

В пяти прошедших турах Лиги Европы «Порту» забил 10 голов, что является хорошим показателем. При этом «драконы» располагаются лишь на 23-й позиции в турнирной таблице с пятью очками в кармане. Португальцы рискуют остаться за бортом плей-офф, куда проходят 24 команды.

Отметим, что «Порту» не лучшим образом действует в обороне – у команды 10 пропущенных голов.

Соперниками «Порту» в трёх оставшихся турах Лиги Европы будут «Митьюлланд», «Олимпиакос» и «Маккаби» (Тель-Авив).