Киевское «Динамо» не набрало ни одного очка за пять туров текущей Лиги Европы

В Лиге Европы позади пять туров общего этапа. Есть одна команда, которая до сих пор имеет ноль в графе набранных очков. Этой командой является киевское «Динамо». «Бело-синие» проиграли все пять матчей второго по рангу клубного турнира континента и смогли забить всего лишь один гол. Результаты украинской команды приводим ниже.

«Динамо» - «Лацио» 0:3;

«Хоффенхайм» - «Динамо» 2:0;

«Рома» - «Динамо» 1:0;

«Динамо» - «Ференцварош» 0:4;

«Динамо» - «Виктория» Пльзень 1:2.

В следующем туре Лиги Европы «Динамо» сыграет против «Реал Сосьедада» на выезде. Эта игра состоится в четверг, 12 декабря.