Самыми бьющими футболистами в текущей Лиге Европы после пяти туров стали игроки «Галатасарая»

В Лиге Европы позади пять туров общего этапа. На официальном сайте УЕФА есть много статистических данных о втором по рангу клубном турнире континента. Любопытно, что сразу три игрока «Галатасарая» попали в топ-4 по количеству нанесённых ударов.

На первом месте оказался нападающий Виктор Осимхен, который забил 24 гола. Мауро Икарди идёт третьим с 18 ударами, а Барыш Йылмаз с 17 ударами делит четвёртую позицию. Что касается второго места, то на нём располагается Омар Мармуш из «Айнтрахта», который нанёс 20 ударов.

По количеству очков первое место в турнирной таблице Лиги Европы сейчас делят «Лацио», «Атлетик» и «Айнтрахт». У них по 13 баллов после пяти туров.