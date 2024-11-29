Булыкин: «Мяч в Лиге Европы за ПАОК поможет Чалову психологически»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре нападающего ПАОКа Фёдора Чалова в поединке Лиги Европы с РФШ. Греческая команда одержала победу со счетом 2:0, а россиянин отметился забитым мячом.
«Мяч в матче Лиге Европы за ПАОК поможет Чалову психологически. Может, он сейчас почувствует уверенность и будет забивать. Но Чалову нужно забивать ещё и в чемпионате Греции», - передает слова бывшего форварда «Чемпионат».
Напомним, что Чалов присоединился к ПАОКу в летнее трансферное окно. Стороны заключили трудовое соглашение до середины 2027 года. Предыдущим местом работы нападающего был московский ЦСКА.
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