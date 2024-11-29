Оуэн оценил игру «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Майкл Оуэн прокомментировал результат матча Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Будё-Глимт». Манкунианцы одержали победу со счетом 3:2.
«Прошло больше 11 лет. «Манчестер Юнайтед» снова стал интересен для просмотра. Улучшения команды нужны везде, куда ни посмотри. Однако сейчас видно, что у этого коллектива есть потенциал», - оставил сообщение Майкл в своих социальных сетях.
Напомним, что недавно пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» занял португальский специалист Рубен Аморим. После 12 туров Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 16 баллов и занимают 12-е место в турнирной таблице.
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