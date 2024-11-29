Оуэн оценил игру «Манчестер Юнайтед»

«Прошло больше 11 лет. «Манчестер Юнайтед» снова стал интересен для просмотра. Улучшения команды нужны везде, куда ни посмотри. Однако сейчас видно, что у этого коллектива есть потенциал», - оставил сообщение Майкл в своих социальных сетях.