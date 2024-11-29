Моуринью прокомментировал победу «Фенербахче» в матче Лиги Европы

В рамках пятого тура Лиги Европы стамбульский «Фенербахче» одержал победу над «Славией» со счетом 2:1. Об этом результате высказался главный тренер турецкого коллектива Жозе Моуринью.

«Первая половина встречи выдалась для нас слишком трудной. После перерыва я внес изменения в нашу игру. Парни нашли пространство для своего футбола. Во втором тайме мы были хороши и заслуженно победили», - передает слова португальского специалиста пресс-служба УЕФА.

После пяти проведенных туров общего этапа Лиги Европы «Фенербахче» набрал восемь баллов и находится на 15-й строчке в турнирной таблице. Что касается «Славии», то чехи с четырьмя очками идут 26-ми.