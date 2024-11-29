Раньери – о ничьей с «Тоттенхэмом»: «Мне не нужна команда, которая только обороняется»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал игру своей команды в матче Лиги Европы против «Тоттенхэма» (2:2).

Римляне спаслись от поражения в Лондоне в компенсированное ко второму тайму время благодаря голу Матса Хуммельса.

«Ребята показали отличную игру. Я был недоволен увиденным во встрече с «Наполи», так как мне не нравится только защищаться. Именно это послание я хотел донести.

На этот раз я был предельно ясен и сказал игрокам, что мне не нужна команда, которая думает только об обороне. Если соперник пытается атаковать, то мы должны отвечать тем же», – цитирует Football Italia Раньери.