​АЗ забил свой самый быстрый гол в еврокубках

В европейском футболе проходят очередные матчи групповых раундов самых престижных футбольных турниров континента. Нидерландский АЗ выступает в Лиге Европы, в четверг «сыровары» принимали турецкий «Галатасарай» и уже на второй минуте забили первый гол. Правда, позже турки смогли отыграться.

Как выяснилось, гол Свена Мейнанса стал самым быстрым в истории выступлений АЗ в европейских турнирах. Он был забит на девяносто шестой секунде матча. Прежний рекорд был установлен в ноябре 2004 года в игре против французского «Осера». Тогда АЗ забил на третьей минуте игры и выиграл ту встречу со счётом 2:0.