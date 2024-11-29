Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Постекоглу прокомментировал упущенную победу над «Ромой»

29 Ноября 2024 • 02:17 Комментировать
Тоттенхэм
2:2
Рома

«Тоттенхэм» и «Рома» поделили очки в матче пятого тура общего этапа Лиги Европы (2:2).

«Шпоры» были близки к победе, но не смогли удержать преимущество, пропустив на 91-й минуте. Гостей спас гол Матса Хуммельса.

«Разочаровывающе, если учесть, как поздно забил соперник. Но игра получилась хорошей. Обидно, что мы не смогли довести её до победного конца. Мы могли снять все вопросы раньше, но упустили несколько моментов и позволили «Роме» сохранить надежду. Не хватило самообладания», – сказал в разговоре с TNT Sports Постекоглу.

«Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице общего этапа с десятью набранными очками.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Рома Тоттенхэм Анге Постекоглу ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Ноября
02:17
Постекоглу прокомментировал упущенную победу над «Ромой»
01:00
«Тоттенхэм» с «Ромой» поделили очки в матче с уймой отменённых голов и перекладин
28 Ноября
14:15
Ставка и прогноз на матч Тоттенхэм — Рома Лиги Европы — 28 ноября 2024
11:00
«Тоттенхэм» – «Рома»: Возможные стартовые составы на большую вывеску Лиги Европы
27 Ноября
21:59
Прогноз на точный счёт матча Тоттенхэм — Рома Лиги Европы — 28 ноября 2024
21:06
Уверенная ставка и прогноз на матч Тоттенхэм — Рома Лиги Европы — 28 ноября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Илон Маск обратился к Роналду Кейн обвинил Роналду и Месси Анчелотти высказался о Мбаппе после поражения «Реала» Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» «Зенит» может упустить победу в чемпионате России, в команде серьёзные проблемы ​Беллингем прокомментировал промах Мбаппе Месси написал всего одно слово о Марадоне Гвардиола сделал заявление после провала в Лиге чемпионов Из-за кого «Спартак» проиграл в Ростове: вот три худших игрока матча, хотя можно было назвать и десять Тренер сборной России прокомментировал пропущенный гол Сафонова от «Баварии»
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом»
Спортивные новости
Гол Окулова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в КХЛ «Автомобилист» справился с «Авангардом» в КХЛ Тренер дал совет Мичкову: «В 19 лет нужно быть с открытыми глазами и большими ушами» «Адмирал» по буллитам переиграл дома СКА «Вашингтон» без Овечкина сумел в гостях обыграть «Тампу» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Лацио Лацио
Лудогорец Лудогорец
0
0
Видео
Окончен
Карабах Карабах
Лион Лион
1
4
Видео
Окончен
Андерлехт Андерлехт
Порту Порту
2
2
3.35 3.50 2.20
Видео
Окончен
Динамо Киев Динамо Киев
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
1
2
Видео
Окончен
Атлетик Б Атлетик Б
Эльфсборг Эльфсборг
3
0
1.22 7.50 12.50
Видео
Окончен
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
Галатасарай Галатасарай
1
1
3.20 3.75 2.20
Видео
Окончен
Бешикташ Бешикташ
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
1
3
1.60 4.30 5.60
Видео
Окончен
РФШ Рига РФШ Рига
ПАОК ПАОК
0
2
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Будё-Глимт Будё-Глимт
3
2
Видео
Окончен
Брага Брага
Хоффенхайм Хоффенхайм
3
0
2.05 3.90 3.45
Видео
Окончен
Твенте Твенте
Юнион Сент-Жиллуаз Юнион Сент-Жиллуаз
0
1
Видео
Окончен
Славия Прага Славия Прага
Фенербахче Фенербахче
1
2
Видео
Окончен
Ференцварош Ференцварош
Мальмё Мальмё
4
1
1.85 3.75 4.30
Видео
Окончен
Мидтьюлланн Мидтьюлланн
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1
2
3.45 3.80 2.07
Видео
Окончен
Ницца Ницца
Рейнджерс Рейнджерс
1
4
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Рома Рома
2
2
1.72 4.40 4.40
Видео
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Аякс Аякс
2
0
1.95 3.45 4.30
Видео
Окончен
ФКСБ ФКСБ
Олимпиакос Олимпиакос
0
0
3.55 3.40 2.17
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Ноября
03:47 · Лига Европы
​АЗ забил свой самый быстрый гол в еврокубках
02:17 · Лига Европы
Постекоглу прокомментировал упущенную победу над «Ромой»
02:07 · Англия. Премьер-лига
Аморим: «Я ещё ничего не сделал для «Манчестер Юнайтед», но могу чувствовать себя как дома»
01:41 · Лига Европы
Хёйлунн: «Мне подходит футбол Аморима»
01:31 · Лига Европы
Аморим высказался о своей первой победе в «Манчестер Юнайтед»
01:22 · Лига Европы
Хёйлунн дал комментарий после дубля за «Манчестер Юнайтед»
01:00 · Лига Европы
«Тоттенхэм» с «Ромой» поделили очки в матче с уймой отменённых голов и перекладин
00:57 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» добыл волевую победу над «Будё-Глимтом» Хайкина
00:46 · Лига Европы
Только три топ-форварда опережают Хёйлунна по голам в еврокубках с начала прошлого сезона
28 Ноября
23:12 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» забил на 2-й минуте в обоих матчах при Амориме
23:04 · Англия. Премьер-лига
Аморим – о «Манчестер Юнайтед»: «Я не могу исправить ситуацию в одиночку»
22:52 · Лига Европы
«Карабах» разгромно уступил «Лиону»
22:40 · Лига Европы
Маласиа сыграет за «Манчестер Юнайтед» впервые за 551 день
22:38 · Лига Европы
Киевское «Динамо» уступило «Виктории», но забило первый гол в общем раунде
22:30 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» - «Будё-Глимт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
22:30 · Лига Европы
«Тоттенхэм» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
22:14 · Россия. Премьер-лига
Чалов забил в Лиге Европы
19:52 · Еврокубки
Оздоев и Чалов попали в стартовый состав ПАОКа на игру Лиги Европы с РФШ
11:00 · Лига Европы
«Тоттенхэм» – «Рома»: Возможные стартовые составы на большую вывеску Лиги Европы
11 Ноября
22:09 · Лига Европы
«Бешикташ» примет «Маккаби» в Венгрии
08 Ноября
18:45 · Лига Европы
Только один клуб не потерял очки на групповом этапе Лиги Европы 2024/2025
17:32 · Лига Европы
Всего одна команда не забила ни одного мяча на общем этапе Лиги Европы 2024/2025
16:23 · Лига Европы
Стало известно, пострадали ли россияне при нападении на фанатов «Маккаби» в Нидерландах
16:08 · Лига Европы
Только три клуба смогли забить больше 10 мячей за четыре тура группового этапа Лиги Европы
14:53 · Лига Европы
Стало известно, сколько мячей забивается в среднем за один матч текущей Лиги Европы
Все новости