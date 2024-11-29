Постекоглу прокомментировал упущенную победу над «Ромой»

«Тоттенхэм» и «Рома» поделили очки в матче пятого тура общего этапа Лиги Европы (2:2).

«Шпоры» были близки к победе, но не смогли удержать преимущество, пропустив на 91-й минуте. Гостей спас гол Матса Хуммельса.

«Разочаровывающе, если учесть, как поздно забил соперник. Но игра получилась хорошей. Обидно, что мы не смогли довести её до победного конца. Мы могли снять все вопросы раньше, но упустили несколько моментов и позволили «Роме» сохранить надежду. Не хватило самообладания», – сказал в разговоре с TNT Sports Постекоглу.

«Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице общего этапа с десятью набранными очками.