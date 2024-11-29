Хёйлунн: «Мне подходит футбол Аморима»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн высказался об игровой системе нового главного тренера команды Рубена Аморима.

Португальский рулевой сходу сделал ставку на формацию с тремя центральными защитниками, с которой добился успеха в лиссабонском «Спортинге». В четверг «красные дьяволы» одержали первую победу при новом тренере, сумев одолеть норвежский «Будё-Глимт» в Лиге Европы (3:2).

«Очевидно, адаптация займёт время, но мы уже видим, как работают некоторые заготовки, – делится мыслями Хёйлунн о тактическом подходе Аморима. – Лично мне эта система напоминает 3-4-3 времён моего выступления в «Аталанте». Мне подходит такой футбол», – заявил в послематчевом интервью TNT Sports Хёйлунн, ставший автором дубля.