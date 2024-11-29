Аморим высказался о своей первой победе в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился впечатлениями после волевой победы над «Будё-Глимт» (3:2).

Английский гранд открыл счёт уже на 2-й минуте усилиями Алехандро Гарначо, однако гости из Норвегии быстро ответили двумя голами. Героем встречи стал Расмус Хёйлунн, поразивший ворота на 45-й и 50-й минутах.

«Я вижу то же, что и все, – и положительные моменты, и трудности. В концовке, когда мы пытались сохранить преимущество, была некоторая неразбериха, но ребята проделали отличную работу – они бегали, прессинговали, пытались делать то, над чем мы работали в последние три дня. Думаю, это заслуженная победа», – сказал в интервью TNT Sports Аморим, впервые выигравший во главе «Манчестер Юнайтед».