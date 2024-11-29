Хёйлунн дал комментарий после дубля за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн помог команде одержать победу в матче Лиги Европы против «Будё-Глимт» (3:2).

«Красные дьяволы» уступали со счётом 1:2, но смогли вырвать три очка благодаря двум голам датчанина. Форвард отличился на 45-й и 50-й минутах. Это первая победа «Манчестер Юнайтед» при новом тренере Рубене Амориме.

«Можно ли назвать матч хорошим? И да, и нет. Начало сложилось неудачно, но мы смогли вернуться и проявить характер. Мы предпочитаем, чтобы всё складывалось не так напряжённо, но главное – побеждать.

В перерыве тренер сказал мне продолжать занимать позицию на ближней штанге, и мы увидели, к чему это привело», – сказал в беседе с TNT Sports Хёйлунн.