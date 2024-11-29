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«Тоттенхэм» с «Ромой» поделили очки в матче с уймой отменённых голов и перекладин

29 Ноября 2024 • 01:00 Комментировать
Тоттенхэм
2:2
Рома

«Тоттенхэм» с «Ромой» провели мегасобытийный матч пятого тура Лиги Европы.

На пятой минуте хозяева забили пенальти - Сон Хын Мин поразил правый нижний угол, а вратарь не угадал. На 20-й минуте Дибала с углового с левого фланга подал на Эвана Ндика, который плечом и/или головой направил мяч в сетку рикошетом от перекладины - 1:1. Тут же Дибала ассистировал Стефану эль-Шаарави, который с 10 метров в касание забил, но из офсайда. Ответ Бреннана Джонсона с центра штрафной, и Анхелиньо грудью остановил мяч на линии ворот. Деян Кулушевски прошел оппонента и слева прострелил на Джонсона, который поразил правый нижний угол - 2:1. Еще один рывок Кулушевски, но сейчас он сам стрелял с 12 метров - дальняя штанга.

В начале второго тайма Артём Довбик прострелил к воротам, и Куадио Коне почти в упор был точен, но и здесь вне игры. То же самое через минуту в паре Зеки Челик - Довбик, но и в третий раз отмена гола у гостей, вне игры. Челик справа снова доставил мяч в центр штрафной, и Анхелиньо в касание попал в перекладину. В ответ Педро Порро со штрафного метров с 22 попал в перекладину. Арчи Грэй слева навесил на Доминика Соланке, а тот почти в упор пробил в перекладину. На 90-й минуте вторая волна атаки после углового, Анхелиньо прострелил вдоль рамки, и Матс Хуммельс в упор забил - 2:2.

У «Тоттенхэма» в активе 10 очков, у соперника - шесть.

Протокол игры  
Тоттенхэм2:2Рома
(1:0) Хын Мин Сон5'  
  20'Н'Дика Эван (1:1)
(2:1) Джонсон Бреннан34'  
  90'Хуммельс Матс (2:2)
Форстер ФрейзерПорро ПедроДрэгушин РадуДэвис БенГрэй АрчиБентанкур Родриго  72' 77' (Вернер Тимо ( 77') Кулушевски Деян  28'Сарр Пап Матар 68' (Мэддисон Джеймс ( 68') Джонсон Бреннан 68' (Биссума Ив ( 68') Соланке ДоминикХын Мин Сон 77' (Бергвалль Лукас ( 77')
Запасные: Олусеси КаллумУильямс-Барнетт ЛукаУдоджи ДестиниУайтмэн ЭлфиКинг МейсонОстин БрендонХарди Малакай
Свилар МилеМанчини ДжанлукаХуммельс МатсН'Дика ЭванЧелик Зеки 65' (Залевски Никола ( 65') Паредес Леандро  28'Коне КуадиоАнхелиньо ХосеДибала Пауло 46' (Соуле Матиас ( 46') Довбик АртёмЭль-Шаарави Стефан 69' (Салемакерс Алексис ( 69')
Запасные: Абдулхамид СаудЛе Фе ЭнцоРайан МэттьюПеллегрини ЛоренцоБеллуччи РенатоСангаре БубаКристанте БрианПисилли НикколоБальданци Томмазо
28 ноября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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