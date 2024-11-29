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Лига Европы

«Манчестер Юнайтед» добыл волевую победу над «Будё-Глимтом» Хайкина

29 Ноября 2024 • 00:57 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:2
Будё-Глимт
окончен

«Манчестер Юнайтед» провёл матч Лиги Европы против «Будё-Глимта» с Никитой Хайкиным в рамке.

На второй минуте вратарь норвежцев ошибся в своей штрафной, не сумев вовремя вынести сферу, Расмус Хёйлунн до последнего поборолся и в подкате отобрал мяч, откатив на Алехандро Гарначо, который забивал уже в пустые ворота - 0:1. Зацепился за мяч в чужой штрафной Сондре Фет и скинул назад на Хэкона Эвьена, который без сопротивления в касание пробил точно в дальний верхний угол ворот - 1:1. В середине тайма дальний заброс исполнил Патрик Берг на чужую половину поля, куда ворвался Филип Синкернагель, оторвался от опеки соперника и пробил точно в дальний нижний угол, под опорной ногой голкипера - 1:2. На 45-й минуте отобрал мяч на фланге Нуссаир Мазрауи и тут же забросил в штрафную на Хёйлунна, который вторым касанием с лета пробил в окружении двоих защитников точно в дальний нижний угол ворот - 2:2.

Во втором тайме покатил в штрафную с левого фланга Гарначо, развернул защитника корпусом Мэйсон Маунт и пробил в дальнюю девятку, но угодил точно в перекладину. Забросил Мануэль Угарте на дальнюю штангу на Хёйлунна, который в окружении защитников смог протолкнуть мяч мимо голкипера точно в сетку - 3:2.

«МЮ» набрал девять очков, у соперника - семь.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед3:2Будё-Глимт
(1:0) Гарначо Алехандро2'  
  19'Эвьен Хэкон (1:1)
  23'Синкернагель Филип (1:2)
(2:2) Хёйлунн Расмус45'  
(3:2) Хёйлунн Расмус50'  
Онана Андре  89'Мазрауи НуссаирДе Лигт Маттейс 66' (Каземиро Карлос ( 66'  90') Мартинес Лисандро 60' (Шоу Люк ( 60') Антони 59' (Рэшфорд Маркус ( 59') Угарте МануэльФернандеш БрунуМаласиа Тирелл 46' (Далот Диогу ( 46') Маунт Мэйсон 59' (Диалло Амад ( 59') Хёйлунн РасмусГарначо Алехандро
Запасные: Майну КоббиХитон ТомБайындыр АлтайЗиркзее ДжошуаЭриксен Кристиан
Хайкин НикитаВембангомо Брис 63' (Хог Каспер Ваарст ( 63') Бьортуфт Один ЛурасГундерсен ЙостейнБьоркан ФредерикЭвьен Хэкон 83' (Эукленн Сондре ( 83') Берг ПатрикФет Сондре 71' (Салтнес Ульрик ( 71') Синкернагель Филип 71' (Дубвик Исак ( 71') Хельмерсен Андреас  31' 63' (Сьоволд Фредрик ( 63') Хёуге Йенс
Запасные: Лунд Юлиан ФайеМо БредеСёрли СондреЭспейор РунарМиккельсен ЭугустСёренсен АдамНильсен Вилладс
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