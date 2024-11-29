«Манчестер Юнайтед» добыл волевую победу над «Будё-Глимтом» Хайкина

«Манчестер Юнайтед» провёл матч Лиги Европы против «Будё-Глимта» с Никитой Хайкиным в рамке.

На второй минуте вратарь норвежцев ошибся в своей штрафной, не сумев вовремя вынести сферу, Расмус Хёйлунн до последнего поборолся и в подкате отобрал мяч, откатив на Алехандро Гарначо, который забивал уже в пустые ворота - 0:1. Зацепился за мяч в чужой штрафной Сондре Фет и скинул назад на Хэкона Эвьена, который без сопротивления в касание пробил точно в дальний верхний угол ворот - 1:1. В середине тайма дальний заброс исполнил Патрик Берг на чужую половину поля, куда ворвался Филип Синкернагель, оторвался от опеки соперника и пробил точно в дальний нижний угол, под опорной ногой голкипера - 1:2. На 45-й минуте отобрал мяч на фланге Нуссаир Мазрауи и тут же забросил в штрафную на Хёйлунна, который вторым касанием с лета пробил в окружении двоих защитников точно в дальний нижний угол ворот - 2:2.

Во втором тайме покатил в штрафную с левого фланга Гарначо, развернул защитника корпусом Мэйсон Маунт и пробил в дальнюю девятку, но угодил точно в перекладину. Забросил Мануэль Угарте на дальнюю штангу на Хёйлунна, который в окружении защитников смог протолкнуть мяч мимо голкипера точно в сетку - 3:2.

«МЮ» набрал девять очков, у соперника - семь.