Только три топ-форварда опережают Хёйлунна по голам в еврокубках с начала прошлого сезона

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн вновь блеснул в еврокубковом матче.

На этот раз датчанин проявил себя во встрече с норвежским «Будё-Глимт»: на 45-й минуте форвард забил свой первый мяч, а в начале второго тайма оформил дубль. В активе Хёйлунна уже восемь голов за «красных дьяволов» в еврокубках с момента прихода в клуб летом прошлого года. Как отмечает United Zone, среди форвардов топ-5 лиг только Гарри Кейн (13), Роберт Левандовски и Эрлинг Холанн (оба – 10) забивали на евроарене чаще за тот же период.

Расмус Хёйлунн отличился три раза в текущем розыгрыше Лиги Европы. В прошлой кампании он пять раз огорчил соперников «Юнайтед» в Лиге чемпионов.