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«Манчестер Юнайтед» забил на 2-й минуте в обоих матчах при Амориме

28 Ноября 2024 • 23:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:2
Будё-Глимт
2-й тайм

«Манчестер Юнайтед» открыл счёт в самом начале матча Лиги Европы против «Будё-Глимт».

«Красные дьяволы» поразили ворота норвежского коллектива уже на 2-й минуте – отличился Алехандро Гарначо. Так же начинался и дебютный поединок «Юнайтед» под руководством Рубена Аморима, прошедший 24 ноября: тогда Маркус Рэшфорд забил «Ипсвичу» на той же 2-й минуте. В прошлый раз, впрочем, это не принесло победу – 1:1.

Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в начале месяца. Прежде португальский специалист работал в лиссабонском «Спортинге».

Наблюдать за ходом встречи манкунианцев с «Будё-Глимт» можно на сайте LiveResult.ru в формате текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БУДЁ-ГЛИМТ
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