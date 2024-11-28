«Карабах» разгромно уступил «Лиону»

В матче Лиги Европы «Карабах» неплохо выглядел на фоне «Лиона», но французы здорово реализовали свои моменты.

На 15-й минуте быструю атаку правым флангом провели гости, Райан Шерки отправил вперёд Эрнеста Нуама, чей прострел в центр уверенно завершил Жорж Микаутадзе - 0:1. Турал Байрамов слева прострелил в центр, где пас Абделлы Зубира пяткой к воротам соперники прервали, мяч выбит на Марко Андраде, который с 22 метров пробил в левую штангу. Марко Вешович справа навесил к воротам, где Жуниньо головой пробил в перекладину.

После перерыва Корентен Толиссо с 22 метров точно пробил в правый верхний угол ворот - 0:2. Вскоре Саид Бенрахма справа прошёл вперёд и прострелил в центр на Малика Фофана, который в касание переправил мяч в сетку - 0:3.Эйнсли Мэйтленд-Найлс справа получил пас на ход и сам сделал отличную передачу в центр на Микаутадзе, Жорж в штрафной площади обыграл соперников и с десяти метров пробил под перекладину - 0:4. В концовке с пенальти Жуниньо с одиннадцатиметровой отметки пробил в левую штангу, мяч отскочил в спину вратарю и залетел в сетку - 1:4.

«Лион» с 10 очками делит пятое место, «Карабах» (3) - 28-е.