Маласиа сыграет за «Манчестер Юнайтед» впервые за 551 день

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа попал в стартовый состав впервые за полтора года.

Рулевой «красных дьяволов» Рубен Аморим доверил нидерландцу место в основе на матч Лиги Европы против норвежского «Будё-Глимт». Встреча начнётся в 23:00 по московскому времени. Примечательно, что Маласиа не играл за первую команду «Юнайтед» на протяжении 551 дня – игрок страдал от травм и различных осложнений. Его предыдущее выступление датировано ещё позапрошлым сезоном: 28 мая 2023 года он сыграл в поединке последнего тура Премьер-лиги против «Фулхэма», а следующую кампанию пропустил целиком.

На сайте LiveResult.ru пройдёт текстовая онлайн-трансляция матча «Манчестер Юнайтед» – «Будё-Глимт».