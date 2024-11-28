Киевское «Динамо» уступило «Виктории», но забило первый гол в общем раунде

В пятом туре Лиги Европы киевское «Динамо» играло против «Виктории». Голкипер Георгий Бущан регулярно выручал свою команду, но на 55-й минуте был бессилен после удара с 21 метра от Матея Выдры. У соперника лучший момент был за четыре минуты до этого, но Константин Вивчаренко с линии вратарской затолкал мяч в сетку из положения вне игры. На 90-й минуте Павел Шулц был расторопнее пары защитников и с 11 метров удвоил счет - 0:2. В последней атаке Владислав Кабаев с 30 метров подавал-пробивал и попал в самую девятку - 2:1.
«Виктория» продолжает идти без поражений и набирает 9 очков. У «Динамо» ноль голов, но баллов и последняя строчка.
Протокол игры
|55'Выдра Матей (0:1)
|90' Шулц Павел (0:2)
|(1:2) Кабаев Владислав 90'
Бущан Георгий•Биловар Кристиан•Попов Денис II•Михавко Тарас•Караваев Александр64' (Тымчик Александр (64') •Вивчаренко Константин73' (Герреро Эдуардо (73') •Бражко Владимир• 68'Шапаренко Николай•Рубчинский Валентин64' (Кабаев Владислав (64') •Буяльский Виталий•Ванат Владислав
Едличка Мартин•Дуэ Сампсон•Маркович Светозар• 45'Емелка Вацлав•Каду•Калвач Лукаш•Черв Лукаш85' (Вашулин Даниэл (85') •Шулц Павел•Суаре Шейк71' (Гавел Милан (71') • 80'Ирка Эрик76' (Сойка Александр (76') •Выдра Матей85' (Слончик Том (85')
28 ноября. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).
Бан пользователя