Киевское «Динамо» уступило «Виктории», но забило первый гол в общем раунде

В пятом туре Лиги Европы киевское «Динамо» играло против «Виктории». Голкипер Георгий Бущан регулярно выручал свою команду, но на 55-й минуте был бессилен после удара с 21 метра от Матея Выдры. У соперника лучший момент был за четыре минуты до этого, но Константин Вивчаренко с линии вратарской затолкал мяч в сетку из положения вне игры. На 90-й минуте Павел Шулц был расторопнее пары защитников и с 11 метров удвоил счет - 0:2. В последней атаке Владислав Кабаев с 30 метров подавал-пробивал и попал в самую девятку - 2:1.

«Виктория» продолжает идти без поражений и набирает 9 очков. У «Динамо» ноль голов, но баллов и последняя строчка.