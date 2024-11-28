«Тоттенхэм» – «Рома»: Возможные стартовые составы на большую вывеску Лиги Европы

В пятом туре общего этапа Лиги Европы английский «Тоттенхэм» сыграет с итальянской «Ромой». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вероятные стартовые составы на предстоящий матч.

«Тоттенхэм»: Форстер (вр), Удоджи, Бен Дэвис, Дрэгушин, Грей, Мэддисон, Бентанкур, Бергвалль, Вернер, Соланке, Бреннан Джонсон.

«Рома»: Свилар (вр), Анхелиньо, Н’Дика, Манчини, Челик, Залевски, Кристанте, Куадио Коне, Соуле, Пеллегрини, Дибала.

У «Тоттенхэма» травмированы либо под вопросом вратарь Гульельмо Викарио, полевые игроки Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Уилсон Одоберт, Ришарлисон, Микки Мур.

У «Ромы» аналогично – Марио Эрмосо, Алексис Салемакерс, Элдор Шомуродов. Если взять ещё «Тоттенхэм», то у «шпор» дисквалифицирован Уилл Лэнкшир, удалённый в матче с «Галатасараем» (2:3).

«Рома» же в предыдущем туре общего этапа Лиги Европы сыграла вничью с клубом «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:1). «Тоттенхэм» имеет в турнирной таблице девять очков, «Рома» – пять баллов.

В субботу «Тоттенхэм» произвёл фурор в чемпионате Англии, разделав «Манчестер Сити» со счётом 4:0. В воскресенье «Рома» в рамках чемпионата Италии проиграла «Наполи» 0:1.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Ромой» состоится сегодня, 28 ноября, в Лондоне. Стартовый свисток ожидается в 23 часа по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт по данной ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов