«Бешикташ» примет «Маккаби» в Венгрии

Недавно власти Турции запретили «Бешикташу» принимать «Маккаби» дома. Решение было принято на фоне повышенной напряжённости в турецко-израильских отношениях. Единственной страной, согласившейся принять этот матч Лиги Европы, стала Венгрия. Именно там, в Дебрецене, пройдёт игра. При этом пресс-служба «Бешикташа» отмечает, что матч пройдёт при пустых трибунах.

Матч пятого тура общего этапа Лиги Европы между «Бешикташем» и «Маккаби» пройдёт в четверг, 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. «Бешикташ» набрал в четырёх турах шесть очков, а «Маккаби» проиграл все матчи.