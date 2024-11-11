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Лига Европы

«Бешикташ» примет «Маккаби» в Венгрии

11 Ноября 2024 • 22:09 Комментировать
Бешикташ
...
Маккаби Тель-Авив
28.11 20:45

Недавно власти Турции запретили «Бешикташу» принимать «Маккаби» дома. Решение было принято на фоне повышенной напряжённости в турецко-израильских отношениях. Единственной страной, согласившейся принять этот матч Лиги Европы, стала Венгрия. Именно там, в Дебрецене, пройдёт игра. При этом пресс-служба «Бешикташа» отмечает, что матч пройдёт при пустых трибунах.

Матч пятого тура общего этапа Лиги Европы между «Бешикташем» и «Маккаби» пройдёт в четверг, 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. «Бешикташ» набрал в четырёх турах шесть очков, а «Маккаби» проиграл все матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Маккаби Тель-Авив

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Турция запретила «Бешикташу» принимать «Маккаби» дома
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