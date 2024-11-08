Только один клуб не потерял очки на групповом этапе Лиги Европы 2024/2025

На текущей неделе состоялись матчи четвёртого тура общего этапа Лиги Европы. Это значит, что позади уже половина дистанции.

По итогам четырех туров лидером в турнирной таблице Лиги Европы является итальянский «Лацио», который набрал максимальное количество очков – 12. Свои баллы римляне добыли за счёт побед над киевским «Динамо» (3:0), «Ниццей» (4:1), «Твенте» (2:0) и «Порту» (2:1).

К слову, на сегодняшний день «Лацио» является единоличным лидером турнирной таблицы, так как этот клуб стал единственным, кто пока ни разу не оступился в турнире.

В пятом туре Лиги Европы «Лацио» примет «Лудогорец». Поединок пройдет 28 ноября.