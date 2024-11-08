Всего одна команда не забила ни одного мяча на общем этапе Лиги Европы 2024/2025

Позади уже половина общего этапа нового розыгрыша Лиги Европы. После четырех туров осталась только одна команда, которая ни разу не смогла отличиться. Речь идет о киевском «Динамо».

На данный момент «Динамо» замыкает турнирную таблицу Лиги Европы, не набрав ни одного очка в четырех встречах. Напомним, команда крупно проиграла дома «Лацио» (0:3) и «Ференцварошу» (0:4), а также уступила на выезде «Хоффенхайму» (0:2) и «Роме» (0:1).

Стоит добавить, что в нынешнем розыгрыше Лиги Европы осталось только две команды, которые до сих пор не набрали очков — «Динамо» Киев и «Маккаби» Тель-Авив.