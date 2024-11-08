Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Всего одна команда не забила ни одного мяча на общем этапе Лиги Европы 2024/2025

08 Ноября 2024 • 17:32 Комментировать
Динамо Киев
...
Виктория Пльзень
28.11 20:45

Позади уже половина общего этапа нового розыгрыша Лиги Европы. После четырех туров осталась только одна команда, которая ни разу не смогла отличиться. Речь идет о киевском «Динамо».

На данный момент «Динамо» замыкает турнирную таблицу Лиги Европы, не набрав ни одного очка в четырех встречах. Напомним, команда крупно проиграла дома «Лацио» (0:3) и «Ференцварошу» (0:4), а также уступила на выезде «Хоффенхайму» (0:2) и «Роме» (0:1).

Стоит добавить, что в нынешнем розыгрыше Лиги Европы осталось только две команды, которые до сих пор не набрали очков — «Динамо» Киев и «Маккаби» Тель-Авив.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО КИЕВ ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван клуб, куда может перейти Криштиану Роналду «Реал» провёл срочные переговоры с Анчелотти – известен результат Винисиус призвал игроков «Реала» скинуться деньгами Назван главный фаворит Лиги чемпионов: «Реал» на седьмом месте, «Ливерпуль» - второй «Атлетико» добыл волевую победу в Париже, Сафонов на поражение «ПСЖ» смотрел со скамейки Гвардиола: После поражения 1:4 меня больше не рассматривают в сборной Бразилии Аморим после разгрома «Манчестер Сити»: «Манчестер Юнайтед» не может играть так, как мой «Спортинг» Флик: «Возможно, я зря заменил Левандовски» «Манчестер Сити» может «вынудить» Гвардиолу уйти Кто подвёл «Спартак» в матче с «Ростовом»: три главных виновника неожиданного поражения
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» «Манчестер Юнайтед» был в шоке от решения Гвардиолы по «Манчестер Сити» Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой»
Спортивные новости
Плющёв отреагировал на 800-е очко Панарина в НХЛ «Шикарный результат»: Терещенко — о 800 очках Панарина в НХЛ Экс-игрок СКА Рыбин — о 800 очках Панарина в НХЛ: «Он и отметку в 1000 очков покорит» СКА неожиданно проиграл «Сочи» в КХЛ Рыбин объяснил, с чем связан результативный старт сезона в НХЛ для Овечкина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Ноября
17:32 · Лига Европы
Всего одна команда не забила ни одного мяча на общем этапе Лиги Европы 2024/2025
16:23 · Лига Европы
Стало известно, пострадали ли россияне при нападении на фанатов «Маккаби» в Нидерландах
16:08 · Лига Европы
Только три клуба смогли забить больше 10 мячей за четыре тура группового этапа Лиги Европы
14:53 · Лига Европы
Стало известно, сколько мячей забивается в среднем за один матч текущей Лиги Европы
14:23 · Лига Европы
Раскрыты слова Скоулза в адрес россиянина Оздоева
14:06 · Лига Европы
Пол Скоулз удовлетворил просьбу россиянина Оздоева
08:41 · Лига Европы
Осимхен прокомментировал победу над «Тоттенхэмом»
04:44 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой: «Диалло оставался после тренировок, даже когда не играл»
04:02 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Меня разочаровал Хёйлунн» 1
01:41 · Англия. Премьер-лига
Онана ответил, почему ван Нистелрой должен остаться в «Манчестер Юнайтед»
01:32 · Лига Европы
Ван Нистелрой дал комментарий после победы «Манчестер Юнайтед»
01:22 · Лига Европы
Амад Диалло: «Сегодня мы показали, что «Манчестер Юнайтед» – одна из лучших команд»
01:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» победил в еврокубках впервые за 380 дней
01:00 · Лига Европы
«Лацио» дожал «Порту» и идёт без потерь
07 Ноября
23:51 · Лига Европы
Постекоглу объяснил поражение «Тоттенхэма» от «Галатасарая»
22:57 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой ответил, останется ли в «Манчестер Юнайтед» при Амориме
22:45 · Лига Европы
«Галатасарай» выиграл у «Тоттенхэма» матч лидеров Лиги Европы
22:43 · Лига Европы
Ошибка Хайкина помогла «Карабаху» в весёлом матче одолеть «Будё-Глимт»
22:41 · Лига Европы
Ван Нистелрой не сомневается в «Манчестер Юнайтед» перед матчем Лиги Европы
22:30 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» - ПАОК: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
22:29 · Лига Европы
Оздоев выйдет на поле против «Манчестер Юнайтед» в старте, Чалов остался в запасе
22:23 · Лига Европы
​Мертенс установил рекорд Лиги Европы
21:40 · Лига Европы
«Галатасарай» уверенно обыгрывает «Тоттенхэм» после первого тайма
20:15 · Лига Европы
«Галатасарай» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
19:55 · Лига Европы
Осимхен, Икарди и Мертенс – в старте «Галатасарая» ни битву с «Тоттенхэмом»
Все новости