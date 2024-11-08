Стало известно, пострадали ли россияне при нападении на фанатов «Маккаби» в Нидерландах

После матча четвёртого тура Лиги Европы между «Аяксом» и тель-авивским «Маккаби» фанаты израильского клуба подверглись нападению со стороны пропалестинских активистов.

Встреча завершилась разгромной победой «Аякса» над «Маккаби» со счетом 5:0.

— У нас нет информации о том, что пострадали российские граждане. В Посольство никто не обращался, — сообщили «ВсеПроСпорт» в посольстве РФ в Нидерландах.

В следующем туре Лиги Европы «Маккаби» отправится на выезд в Турцию, где встретится с «Бешикташем». Игра между командами пройдет 28 ноября, начало события запланировано на 20:45 по московскому времени.