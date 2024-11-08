Только три клуба смогли забить больше 10 мячей за четыре тура группового этапа Лиги Европы

В текущем розыгрыше Лиги Европы команды пока не блещут результативностью.

Команды сыграли по четыре матча, то есть позади уже половина общего этапа Лиги Европы. В настоящий момент есть только три клуба, которые смогли преодолеть отметку в десять забитых мячей. Речь идёт о «Лацио» (11 голов), «Аяксе» (13) и «Галатасарае» (12). Стоит сказать, что эти три команды занимают первые три строчки в турнирной таблице.

Любопытно, что «Лацио» и «Аякс» пропустили на двоих всего три гола и по этому показателю входят в число лучших, а вот «Галатасарай» пропустил уже восемь мячей и идёт среди худших команд.