Стало известно, сколько мячей забивается в среднем за один матч текущей Лиги Европы

Лига Европы – второй по рангу клубный турнир континента. Его формат, как и формат Лиги чемпионов, в этом сезоне изменился – групповой этап заменила общая лига. Позади уже четыре тура, то есть половина дистанции этого этапа.

Согласно данным официального сайта УЕФА, в среднем в Лиге Европы этого сезона забивается 2,78 гола за матч. В среднем на один гол нужно 32 минуты игрового времени.

Любопытно, что больше всего голов забивается в период с 61-й по 75-ю минуту (41).

Добавим, что действующим обладателем трофея Лиги Европы является «Аталанта». В финале прошлого сезона бергамаски разгромили «Байер» со счётом 3:0.