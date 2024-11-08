Раскрыты слова Скоулза в адрес россиянина Оздоева

После матча четвёртого тура Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев взял автограф у Пола Скоулза для своего отца. Теперь Мустафа Оздоев, папа футболиста, дал комментарий на этот счёт.

По словам Оздоева-старшего, он не смотрел матч из-за усталости, но затем получил сообщение от Магомеда.

«В два часа ночи от Магомеда пришло сообщение: «Папа, я тебе сделал майку с автографом Скоулза», - цитирует Мустафу Оздоева «Чемпионат».

По словам отца футболиста, Скоулз похвалил Оздоева за его выступление на «Олд Траффорд».

«Сын шёл с поля, а Скоулз его подозвал, чтобы похвалить за игру. Сказал: «Хорошая игра». А Магомед ему: «Подождите, я возьму в раздевалке майку и вернусь – папе надо подписать», - рассказал Мустафа Оздоев.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» обыграл ПАОК на своём поле со счётом 2:0. Оба гола на свой счёт записал Амад Диалло.