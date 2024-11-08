Пол Скоулз удовлетворил просьбу россиянина Оздоева

В четверг вечером «Манчестер Юнайтед» обыграл на своём поле ПАОК в Лиге Европы со счётом 2:0. Автором дубля стал молодой вингер «красных дьяволов» Амад Диалло. Экс-игрок «красных дьяволов» Пол Скоулз работал на этой игре в качестве эксперта для TNT Sports. В какой-то момент после матча к Скоулзу около поля подошёл российский футболист Магомед Оздоев. Он попросил легенду «МЮ» поставить автограф на футболке для его отца. Скоулз удовлетворил просьбу представителя ПАОКа.

Отметим, что в Английской премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» сейчас занимает только 13-е место в турнирной таблице.