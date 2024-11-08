Осимхен прокомментировал победу над «Тоттенхэмом»

Центрфорвард стамбульского «Галатасарая» Виктор Осимхен дал комментарий после домашнего матча Лиги Европы с лондонским «Тоттенхэмом». Турецкий клуб выиграл со счетом 3:2, а нигериец оформил дубль.

«Наша команда показала отличную игру и добилась своего. Три гола в таком матче – это хороший показатель. Мой дубль? Мне приятно забить эти мячи. Благодарю болельщиков за поддержку», - передает слова африканского футболиста пресс-служба УЕФА.

Осимхен перешел в «Галатасарай» из «Наполи» на правах аренды. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 75 миллионов евро.