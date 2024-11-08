Ван Нистелрой дал комментарий после победы «Манчестер Юнайтед»

Временный тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой поделился впечатлениями после матча против ПАОКа (2:0).

Победу манкунианцам принёс дубль Амада Диалло – ивуариец поразил ворота на 50-й и 77-й минутах.

«Честно говоря, первый тайм сложился довольно неудачно. После перерыва всё прошло лучше.

Диалло сегодня сделал разницу, но дело не только в голах – он представлял серьёзную угрозу. Отличная игра в его исполнении.

Перед матчем я сказал ребятам, что с момента последней победы на «Олд Траффорд» в еврокубках прошёл год. Мы не могли в это поверить. Настало самое подходящее время, чтобы всё изменить. Это важный период для клуба», – заявил в интервью TNT Sports ван Нистелрой.