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Амад Диалло: «Сегодня мы показали, что «Манчестер Юнайтед» – одна из лучших команд»

08 Ноября 2024 • 01:22 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
ПАОК

Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло дал комментарий после победы в матче Лиги Европы против ПАОКа (2:0).

Ивуариец стал автором обоих голов «красных дьяволов» – он отличился на 50-й и 77-й минутах встречи.

«Прошло много времени с момента нашей предыдущей победы в еврокубках. Сегодня мы показали, почему «Манчестер Юнайтед» – одна из лучших команд. Было важно выиграть.

В этом сезоне мне часто не везло, поэтому я очень рад двум забитым голам, но самое важное – победа. Люблю праздновать вместе с болельщиками, делать людей счастливыми», – сказал в интервью TNT Sports Диалло, вышедший в стартовом составе впервые с 3 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Амад Диалло

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