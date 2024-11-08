Амад Диалло: «Сегодня мы показали, что «Манчестер Юнайтед» – одна из лучших команд»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло дал комментарий после победы в матче Лиги Европы против ПАОКа (2:0).

Ивуариец стал автором обоих голов «красных дьяволов» – он отличился на 50-й и 77-й минутах встречи.

«Прошло много времени с момента нашей предыдущей победы в еврокубках. Сегодня мы показали, почему «Манчестер Юнайтед» – одна из лучших команд. Было важно выиграть.

В этом сезоне мне часто не везло, поэтому я очень рад двум забитым голам, но самое важное – победа. Люблю праздновать вместе с болельщиками, делать людей счастливыми», – сказал в интервью TNT Sports Диалло, вышедший в стартовом составе впервые с 3 октября.