«Лацио» дожал «Порту» и идёт без потерь

«Лацио» с «Порту» играли в центральном матче четвёртого тура Лиги Европы. Команды создали не так много моментов, но голы были.

Фабиу Виейра вошёл в штрафную площадь и пробил в левый угол ворот, мяч задел ногу защитника и попал в перекладину. С правого фланга последовал прострел в центр к линии вратарской, Сэмюэль Омородион из убойной позиции махнул мимо мяча. Подача с углового, Валентин Кастельянос головой сделал скидку на левый угол вратарской, Алессио Романьоли головой перебросил мяч в правый угол ворот под перекладину - 1:0.

В середине второго тайма Вандерсон Галено по левой половине поля убежал в штрафную площадь и сделал прострел чуть назад в центр к линии штрафной площади, Стивен Эуштакиу отлично набежал на мяч и в касание отправил его в левый угол ворот под опорную ногу Мандасу - 1:1. Педро с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Матиас Весино остался без опеки и головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. На 90-й минуте Густав Исаксен с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Педро удачно подработал мяч и от линии вратарской пробил в правый угол ворот мимо кипера - 2:1.

«Лацио» лидирует с 12 очками, у соперника четыре пункта.