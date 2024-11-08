Оздоев и Чалов не сдюжили против «Манчестер Юнайтед»: Амад Диалло дублем уложил ПАОК

«Манчестер Юнайтед» и ПАОК сошлись в рамках общего этапа Лиги Европы. Матч 4-го тура состоялся 7 ноября на стадионе «Олд Траффорд».

Фёдор Чалов и Магомед Оздоев на «Олд Траффорд»! Именно об этих матчах говорил форвард ЦСКА, когда объяснял переезд в чемпионат Греции, где, кстати, у Чалова пока дела совсем не идут. И его место в старте на игру Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» занял Тарик Тиссаудали, помогали которому Тайсон, Камара и Живкович – персонажи все довольно известные.

Магомед Оздоев же цементировал опорную зону вместе со Швабом, а противостояли им Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначои Амад Диалло. На острие атаки орудовал Расмус Хёйлунн, до которого долгое время мяч не доходил, оборона ПАОКа играла внимательно. Первый тревожный момент тоже создали гости: Живкович заметил рывок Камары к линии штрафной площади, откуда Мохамед и пробил. Мяч попал в Каземиро, после чего едва не юркнул в створ. Андре Онана был уже отыгран.

«Манчестер Юнайтед» атаковал без скоростей. Только прорыв Диалло чуть взбодрил ситуацию, практически к лицевой добежал Амад, где ему на ногу наступил Абдул-Рахман Баба. Похоже было на фол, но рефери пенальти не поставил. Через пару минут Диалло прибежал уже с подачей – получилось ещё опаснее. Хёйлунн выиграл верх на линии вратарской площади, но из убойной позиции умудрился пробить точно в руки Котарски.

ПАОК ответ подготовил перед перерывом. Баба на фланге открылся и скинул мяч к 11-метровой отметки, а Камара там пробил с лёту. Онане пришлось выуживать мяч из-под перекладины. Тогда камерунец справился, а вот втором тайме на авансцену вышел ивуариец. Вялым атакам «МЮ» конкретики добавил Диалло. Диагональ Бруну Фернандеш довольно долго летела до угла вратарской, но никто не накрыл «рыбку» Амада. Аккурат в противоход голкиперу пробил ивуариец – 1:0.

Обязан был в середине второго тайма сравнивать счёт Тиссаудали. Он на 11-метровой отметке получил мяч от Тайсона, вскрывшего оборону. Никто не мешал, но форвард вторым касанием пробил слабо и точно по позиции Онаны. Сразу после этого эпизода Тиссаудали был заменён, а на поле вышел Чалов. Но ни Фёдор, ни Магомед в этот вечер себя не проявили. Зато у матча был другой герой.

Неудачную диагональ Эриксена перехватил Баба и всё было спокойно, но тут налетел Амад. Диалло обокрал защитника, слева сместился к центру и шикарным обводящим ударом положил под штангу – 2:0. В компенсированное время разгром должен был оформлять Маркус Рэшфорд, вылетевший на ворота по левому краю. С угла вратарской бил англичанин, метил в дальний угол, но совсем немного не попал. «МЮ» довольствовался победой в два мяча.