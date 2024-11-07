Постекоглу объяснил поражение «Тоттенхэма» от «Галатасарая»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал неудачу своей команды в матче Лиги Европы против «Галатасарая» (2:3).

«Шпоры» уступили в Турции, играя в меньшинстве с 60-й минуты. Примечательно, что на момент удаления гости уступали со счётом 1:3, а вдесятером смогли сократить отставание.

«Мы виноваты сами. Мы могли спокойно сохранять владение, что успешно делали при игре вдесятером. Нам просто нужно было лучше контролировать мяч и играть в тот футбол, в который мы обычно играем. Возможно, дело в небольших корректировках, которые я внёс, а также в атмосфере, обстановке.

Больше всего мне запомнились моменты, когда мы сами отдавали мяч соперникам. Всё получалось, когда мы остались в меньшинстве, однако в равных составах подобной уверенности не было и близко. Это разочаровывает», – заявил в послематчевой беседе со СМИ Постекоглу.