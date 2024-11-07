«Галатасарай» выиграл у «Тоттенхэма» матч лидеров Лиги Европы

В четвёртом туре Лиги Европы смешанный состав «Тоттенхэма» просто отбывал номер в гостях у «Галатасарая».

Уже на шестой минуте Юнус Акгюн с 20 метров с лёта точно пробил в правый верхний угол ворот, голкипер немного запоздал с прыжком и до сферы не дотянулся - 1:0. В ответ Арчи Грэй исполнил заброс направо в штрафную площадь на Бреннана Джонсона, который в касание исполнил перевод в центр на Уилла Лэкншира, который ударом с семи метров сравнял счёт в матче. Виктор Осимхен забил из офсайда. В следующей атаке Раду Дрэгушин ошибся на своей половине поля, Лукас Торрейра сыграл на перехвате и вывел слева к воротам Осимхена, который точно пробил в правый угол - 2:1. Дрис Мертенс справа навесил к воротам, где Осимхен в прыжке ногой пробил в правый угол - 3:1.

На 60-й минуте Лэнкшир на чужой половине поля ударил по ногам Габриэла Барбозу и получил вторую для себя жёлтую карточку. Даже в меньшинстве гости вернули интригу - Деян Кулушевски справа отправил вперёд Педро Порро, прострел которого к воротам замкнул Доминик Соланке - 3:2. Хаким Зиеш слева вывел к воротам Мауро Икарди, тот сместился немного к центру и с 12 метров низом пробил в ближний угол, но гол отменен - вне игры.

«Галатасарай» лидирует с 10 очками в активе, у соперника их девять.