Ошибка Хайкина помогла «Карабаху» в весёлом матче одолеть «Будё-Глимт»

«Будё-Глимт» и «Карабах» бились за очки в матче четвёртого тура Лиги Европы.

В контратаке Жуниньо после стеночки продвинулся к левому углу вратарской и пробил по воротам, а вратарь Никита Хайкин отразил мяч на угловой. На 22-й минуте голкипер норвежцев от своих ворот накинул неудачный пас на Хэкона Эвьена, а перехвативший мяч Турал Байрамов с левого полуфланга из-за пределов штрафной площади отправил его за шиворот Хайкину - 0:1. Йенс Хёуге изящно подработал мяч пяткой и пробил с рикошетом рядом со створом из центра штрафной площади. На 41-й минуте Филип Синкернагель подал угловой «Будё-Глимта» с правого фланга, Ульрик Салтнес скинул головой с ближней штанги на дальнюю, а Патрик Берг ногой пропечатал мяч в ворота - 1:1.

Во втором тайме Патрик Андраде кручёным ударом с подступов к штрафной площади протестировал перекладину рядом с левой крестовиной. Из центра поля устроили результативную атаку на пространстве гости - Андраде с правой стороны отдал пас в центр, Бензия продлил затем левее, а Зубир уже разобрался завершающим ударом в ближний угол - 1:2. Филип Синкернагель откликнулся на заброс из глубины поля и из района левого угла вратарской послал мяч между ног голкипера в сетку, но двойки на табло пробыли недолго - вне игры, отмена гола.

«Карабах» добился успеха и набрал первые очки. Норвежцы впервые проиграли и остаются с семью пунктами.