Ван Нистелрой не сомневается в «Манчестер Юнайтед» перед матчем Лиги Европы

Временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой дал интервью перед началом матча Лиги Европы против греческого ПАОКа.

Встреча пройдёт на «Олд Траффорд», стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Перед нами непростая задача. ПАОК – действующий чемпион Греции, и в этом сезона команда снова преуспевает в чемпионате. Греческая лига становится всё более сильной.

Сегодня у нас ясная цель – набрать три очка. Я полностью уверен, что игроки этого добьются», – заявил в предматчевой беседе со СМИ нидерландский специалист.

Текстовая трансляция матча «Манчестер Юнайтед» – ПАОК пройдёт на сайте LiveResult.ru.