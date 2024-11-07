Оздоев выйдет на поле против «Манчестер Юнайтед» в старте, Чалов остался в запасе

Вечером четверга нас ждёт гостевой матч ПАОКа против «Манчестер Юнайтед» в рамках четвёртого тура Лиги Европы УЕФА. Российские легионеры ПАОКа оказались в заявке своей команды на матч.

Так, хавбек греческого чемпиона Магомед Оздоев начнёт матч с первых минут. Что же касается его соотечественника Фёдора Чалова, то он остался на скамейке запасных и может повлиять на игру, выйдя на замену.

Следить за событиями матча можно на нашем портале в рамках текстовой трансляции. Напомним, что оба клуба идут довольно низко в турнирной таблице, у «МЮ» 24 место и три очка, у ПАОКа один балл и 31 место.