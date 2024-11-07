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Лига Европы

​Мертенс установил рекорд Лиги Европы

07 Ноября 2024 • 22:23 Комментировать

В европейском футболе вслед за матчами Лиги чемпионов проходят теперь и матчи группового раунда Лиги Европы. Стамбульский «Галатасарай» принимает дома лондонский «Тоттенхэм», и в составе «Галатасарая» на поле вышел Дрис Мертенс. Опытный бельгийский ветеран проводит свой шестьдесят седьмой матч в Лиге Европы и теперь он считается самым опытным полевым игроком в истории всего турнира.

Да и в целом, если учитывать и предшественника Лиги Европы, Кубок УЕФА, есть лишь один игрок, который сыграл в этом турнире ещё больше матчей. Это итальянский ветеран Джузеппе Бергоми, который всю свою карьеру провёл в миланском «Интере».


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Евро-Футбол.Ру,
Дрис Мертенс
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