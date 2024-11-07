«Галатасарай» уверенно обыгрывает «Тоттенхэм» после первого тайма

В жарком матче Лиги Европы в Стамбуле в рамках четвёртого тура «Галатасарай» принимает «Тоттенхэм». По итогу первой половины встречи чемпионы Турции уверенно обыгрывают своих оппонентов из Северного Лондона – 3:1.

На шестой минуте счёт открыл Юнус Акгюн, однако к 20-й минуте лондонцы ударом Уилла Лэнкшира счёт сравняли. Но на 31-й и 39-й минуте звезда «Галатасарая» Виктор Осимхен сначала вывел свою команду вперёд, а после и вовсе увеличил преимущество до уверенного – 3:1.

Напомним, что следить за топовым матчем этого тура Лиги Европы можно на нашем портале в текстовой трансляции. Скоро нас ожидает вторая половина встречи.