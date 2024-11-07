Осимхен, Икарди и Мертенс – в старте «Галатасарая» ни битву с «Тоттенхэмом»

Стамбульский «Галатасарай» вечером четверга примет «Тоттенхэм» в рамках матча Лиги Европы УЕФА. За час до игры «львы» огласили свой грозный состав на игру с английским клубом. Он выглядит следующим образом:

Муслера, Бардакджи, Айхан, Санчес, Йылмаз, Акгюн, Барбоза, Торрейра, Мертенс, Икарди, Осимхен.

Напомним, что текстовую трансляцию этого матча будет проводить наш портал. Также мы проведём текстовые репортажи других самых интересных встреч дня в рамках Лиги Европы и Лиги конференций.

Ранее свой стартовый состав на один из главных матчей четвёртого тура Лиги Европы назвали и «шпоры».