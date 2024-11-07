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«Тоттенхэм» назвал стартовый состав на игру с «Галатасараем»

07 Ноября 2024 • 19:45 Комментировать
Галатасарай
...
Тоттенхэм
1 2.20 X 3.95 2 3.05
Через 0 ч. 15 мин.

Пресс-служба лондонского «Тоттенхэма» опубликовала стартовый состав команды на матч четвёртого тура Лиги Европы против «Галатасарая».

С первых минут главный тренер «шпор» Анге Постекоглу решил выпустить на поле следующих футболистов: Форстер (вр), Порро, Дрэгушин, Дэвис, Грэй, Бергвалль, Биссума, Мэддисон, Джонсон, Лэнкшир, Сон Хын Мин (к).

Встреча между «Галатасараем» и «Тоттенхэмом» состоится сегодня, 7 ноября. Начало поединка запланировано на 20:45 по московскому времени.

Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult.

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ГАЛАТАСАРАЙ ТОТТЕНХЭМ
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