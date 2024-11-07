«Тоттенхэм» назвал стартовый состав на игру с «Галатасараем»

Пресс-служба лондонского «Тоттенхэма» опубликовала стартовый состав команды на матч четвёртого тура Лиги Европы против «Галатасарая».

С первых минут главный тренер «шпор» Анге Постекоглу решил выпустить на поле следующих футболистов: Форстер (вр), Порро, Дрэгушин, Дэвис, Грэй, Бергвалль, Биссума, Мэддисон, Джонсон, Лэнкшир, Сон Хын Мин (к).

Встреча между «Галатасараем» и «Тоттенхэмом» состоится сегодня, 7 ноября. Начало поединка запланировано на 20:45 по московскому времени.

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