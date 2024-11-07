Семшов сделал прогноз на матч «Юнион» - «Рома»

В поединке Лиги Европы бельгийский «Юнион» на своем поле примет «Рому». Прогнозом на этот матч поделился футбольный эксперт Игорь Семшов.

Как информирует «ВсеПроСпорт», бывший игрок сборной России ожидает нерезультативную игру в предстоящей встрече. Семшов предложил ставку на тотал меньше 2,5 голов.

Поединок «Юниона» и «Ромы» состоится на стадионе в Бельгии сегодня, 7 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

После трех туров общего этапа Лиги Европы бельгийцы занимают 29-е место в таблице, а итальянцы находятся на 20-й строчке.