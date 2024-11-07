Павлюченко дал прогноз на матч «Галатасарай» - «Тоттенхэм»

В матче Лиги Европы стамбульский «Галатасарай» на домашнем стадионе примет лондонский «Тоттенхэм». Об этом поединке поделился мнением бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко.

«Не думаю, что основным составом сыграют «шпоры». А вот «Галатасарай» на своем поле будет собран. Не думаю, что он проиграет. Выберу пари на ничью», - приводятся слова эксперта на страницах «ВсеПроСпорт».

Матч «Галатасарая» против «Тоттенхэма» состоится сегодня, 7 октября, на стадионе в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.