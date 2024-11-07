Мостовой назвал точный счёт матча «Лацио» - «Порту»

В матче Лиги Европы сойдутся римский «Лацио» и «Порту». Своим мнением по этому противостоянию поделился бывший игрок сборной России и «Спартака» Александр Мостовой.

«Не думаю, что они определят победителя. «Лацио» играет дома, но «Порту» нужны очки. Так что борьба будет. Мой выбор тут - точный счет 1:1», - передает слова эксперта «ВсеПроСпорт».

Матч четвертого тура общего этапа Лиги Европы между «Лацио» и «Порту» пройдет в четверг, 6 ноября, стартовый свисток на стадионе в Риме прозвучит в 23:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.