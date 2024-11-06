Постекоглу — о матче с «Галатасараем»: «Хотим продолжать побеждать»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу лестно высказался о «Галатасарае».

«У них очень хорошая команда, индивидуально сильные футболисты, сложно ожидать другого, когда ты играешь против сильного европейского коллектива. Но вы должны понимать, что у нас каждую неделю матчи в Английской премьер-лиге, так что мы играем с топ-командами регулярно, для нас это не станет чем-то новым. Это хорошая проверка для нас, мы здорово стартовали в Лиге Европы, хотим продолжать побеждать. Сложно будет играть в Турции, их болельщики всегда мощно заряжают команду», - цитирует Постекоглу пресс-служба «Тоттенхэма».