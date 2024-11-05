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Лига Европы

Турция запретила «Бешикташу» принимать «Маккаби» дома

05 Ноября 2024 • 14:57 Комментировать
Бешикташ
...
Маккаби Тель-Авив
28.11 20:45

Матч Лиги Европы между «Бешикташем» и «Маккаби» из Тель-Авива не пройдёт на турецкой земле. Решение было принято местными властями на фоне напряжения в отношениях между Турцией и Израилем.

В заявлении «Бешикташа» говорится о получении разрешений от УЕФА на приём «Маккаби», но местные власти решили иначе.

«Государственные власти Турции приняли решение о проведении матча в нейтральной стране из-за возможных провокационных действий», - говорится в сообщении «орлов».  

Теперь «Бешикташу» нужно найти и согласовать место проведения матча в другой стране. Благо, времени ещё хватает.

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БЕШИКТАШ МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
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